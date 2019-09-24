Endonezya'da orman yangınları

Endonezya'da temmuz ayından bu yana devam eden orman yangınlarını gelecek ay başlayacak yağmurların söndüreceği tahmin ediliyor.

Sumatra ve Borneo Adası'nda 6 eyaleti kapsayan geniş bir bölgede 2 aydan uzun süredir devam eden ve komşu ülkeleri de olumsuz etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmalarında henüz sonuç alınamadı.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hem karadan hem havadan destek ekiplerinin artırıldığı söndürme çalışmalarında geçen haftadan bu yana yapay bulutlarla yağmur yağdırılıyor.

Şu ana kadar yürütülen söndürme çalışmalarının bazı yerlerde kısmı olarak etkili olduğunu açıklayan yetkililer, birçok noktada suni yağmur çalışmalarını genişletmeyi planladıklarını belirtiyor.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri ise bölgede gelecek ay başlayacağı tahmin edilen yağışlarla orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınacağı öngörüyor.

Yoğun duman bulutlarının kapladığı eyaletlerde, ciddi artış gösteren hava kirliliği insan sağlığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilerken, solunum yolu enfeksiyonuna yakalananların sayısının 920 bine ulaştığı bildirildi.

Orman yangınlarına karşı acil durum ilan edilen Riau, Jambi, Güney Sumatra, Batı, Doğu ve Orta Kalimantan eyaletleri için kurulacak özel ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek vereceği kaydedildi.

Malezya üzerindeki yoğun dumanın azalması bekleniyor

Öte yandan Endonezya'daki orman yangınlarının neden olduğu yoğun dumandan büyük ölçüde etkilenen Malezya'da, rüzgarların yön değiştirmesiyle bugünden itibaren ülke genelinde duman bulutlarının azalması bekleniyor.

Geçen haftalarda hava kirliliği endeksinin "aşırı sağlıksız" seviyelerde görüldüğü Sarawak eyaleti genelinde bugünden itibaren hava kirliliği endeksi "makul" seviyelere düşerken, ülke genelinde de havanın sağlıksız olduğu bölgelerin giderek azaldığı belirlendi.

Hava kirliliğinin en kötü durumda olduğu Selangor eyaletine bağlı Johan Setia ve Klang kentlerinde ise hava kirliliği endeksi, 176'ya çıkarak "aşırı sağlıksız" seviyesine yaklaştı.

Bunun dışında merkez eyaletlerinden Negeri Sembilan ve Pahang'ın bazı kentlerinde de hava kirliliği endeksi 140'ın üzerinde seyrederken, başkent Kuala Lumpur'da geçen haftaya kıyasla azalarak 101'e düştü.

Endonezya'daki orman yangınlarının yol açtığı yoğun duman, başta Malezya olmak üzere Singapur, Tayland, Vietnam ve Filipinler gibi komşu ülkeleri olumsuz etkiliyor.?

Endonezya, yeterli personel ve ekipmana sahip oluğunu belirterek Malezya ve Singapur'dan gelen yardım tekliflerini kabul etmedi.?

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül aylarında yaşanan kurak dönemin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.

Kaynak: AA