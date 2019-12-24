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Endonezya'da otobüs nehre uçtu: 25 ölü

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsünün vadiden yuvarlanıp nehre düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

24.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11 Endonezya'da otobüs nehre uçtu: 25 ölü
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsünün vadiden yuvarlanıp nehre düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde, Bengkulu kentinden Palembang'a giden bir yolcu otobüsü, vadiden yuvarlanarak nehre düştü. Kaza sonucu 25 yolcu hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine intikal eden 120 kişilik kurtarma ekibi, yaralananları hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği, kazanın nedenin araştırıldığı öğrenildi. - SUMATRA

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Kaynak: İHA

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