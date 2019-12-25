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Endonezya'da otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye çıktı

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde dün otobüsün nehre düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

25.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:52 Endonezya'da otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye çıktı
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde dün otobüsün nehre düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Yerel basındaki haberlere göre, kontrolden çıkan otobüsün 80 metre derinlikteki nehre düştüğü kaza bölgesinde bugün yeniden başlanan arama çalışmalarında 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Bölge yetkilileri, kaza sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 28'den 32'ye çıktığını belirtti.
Yetkililer, 13 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dünkü arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildiğini bildirmişti.
Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden ve Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkan otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesinden dolayı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yolcular, otobüsün freninin tutmadığını iddia ederken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

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