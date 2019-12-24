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Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü

Endonezya'da nehre yuvarlanan otobüste bulunan 28 kişi hayatını kaybetti.

24.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:25

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Endonezya yerel basınında yer alan habere göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı.

HAVA KARARINCA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Yetkililer, otobüsün 80 metre derinlikteki nehre yuvarlandığı kazada 28 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar sürdü ancak havanın kararması nedeniyle çalışmalara yarına kadar ara verildi.

Yolcular, otobüsün freninin tutmadığını iddia ederken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü

Dünya

Kaynak: AA


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