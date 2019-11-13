Haberler » Güncel » Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi - Haber

Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

13.11.2019 06:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 06:48Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yelekli iki şüphelinin Medan Merkezi otoparkı girişinde bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırganların patlamayla olay yerinde öldüğü tahmin edilirken, yetkililer saldırıyı yapanların durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
Saldırının gerçekleştiği polis merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:09 Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı
07:08 Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu
07:08 EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3?Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
07:08 Giresun'da orman yangını
07:06 GİRESUN'DA ORMAN YANGINI
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 07:11:05