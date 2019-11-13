Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine yönelik intihar saldırısında 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis
Emniyet Genel Müdürü Dedi Prasetyo, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yerel saatle 08.45'te saldırganın üzerindeki bombayı polis merkezinin otoparkında patlattığını belirtti.
Prasetyo, patlamada, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı.
Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütünden şüpheleniliyor.
Bu arada saldırıdan sonra yerel basında çıkan bazı haberlerde, saldırının 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Medan'daki polis merkezlerinde güvenlik önlemi artırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
, Güncel Kaynak: AA