Endonezya'da Seçim Protestoları Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Endonezya'da devlet başkanı adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği seçimin sonuçlarına itiraz eden protestocularla polis arasında çıkan çatışmalar, başkent Cakarta'da günlük hayatı olumsuz etkiledi.Başkentte seçim sonucu karşıtı gösterilerde 6 kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı protestolar sonrası güvenlik amacıyla Senayan bölgesindeki Temsilciler Meclisi (DPR) binası geçici süreyle kapatıldı.Gösterilerin düzenlendiği bazı caddelerde toplu taşıma seferlerine ara verilirken, dün gece çatışmaların yaşandığı yerlerden Tanah Abang Pazarı ve başkentteki bazı işletmeler kepenk indirdi.Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, yaptığı açıklamada, olaylar sonrası başkentteki belli noktalarda sosyal medya platformlarına erişimin engellendiğini belirterek kısıtlamanın hangi bölgelerde uygulandığına ilişkin detaylı bilgi vermedi.Öte yandan yetkililer, halkı provokatörlere karşı uyarırken, çıkan olaylarda gözaltı sayısı 100'ü geçti.Dün gece saatlerinde polisin dağıtmak istediği göstericilerin, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık vermesiyle gerilim tırmanmıştı.Binlerce polisin görevlendirildiği başkentte, bugün de gösterilerin geniş katılımla sürmesi bekleniyor.?Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlarda hile yapıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını dün açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun yüzde 44,5'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,5'ini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.