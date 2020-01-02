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Endonezya'da sel: 21 ölü

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü.

02.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:19 Endonezya'da sel: 21 ölü

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel nedeniyle, başkent Cakarta'da hayat dururken, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Can kayıplarına elektrik çarpmalarının ve toprak kaymalarının neden olduğu belirtildi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurdu.

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, nehirlerin taşması sonucu timsahların şehrin içlerine kadar girdiği ve vahşi yaşamın da bu selden etkilendiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sürüklenen araçlar

-Sel sularındaki insanların görüntüleri

-Vahşi hayvanların sel sularıyla mücadelesi

-Detaylar



Jakarta, Güncel

Kaynak: DHA

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