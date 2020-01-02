Haberler » Dünya » Endonezya'da sel: 21 ölü - Haberler

Endonezya'da sel: 21 ölü

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü.

02.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:14 Endonezya'da sel: 21 ölü

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel nedeniyle, başkent Cakarta'da hayat dururken, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Can kayıplarına elektrik çarpmalarının ve toprak kaymalarının neden olduğu belirtildi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurdu.

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, nehirlerin taşması sonucu bazı yerlerde timsah ve yılanların yerleşim yerlerine kadar girdiği ve vahşi yaşamın da bu selden etkilendiği görüldü.



Jakarta, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:01   540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu - Haberler
12:58   KKTC'den EastMed yorumu: Coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun değil - Haberler
12:55   Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı - Haberler
12:52   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abdülmehdi ile telefonda görüştü - Haberler
12:49   Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu - Haberler
12:37   Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceğiz - Haberler
12:09   Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı - Haberler
11:57   Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
11:52   Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi - Haberler
11:49   Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı - Haberler
2.01.2020 13:03:54