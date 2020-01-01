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Endonezya'da sel 9 can aldı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:06 Endonezya'da sel 9 can aldı
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.
Dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, Cakarta ve çevresindeki kentlerde sel nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Cakarta Valisi Anies Baswedan da başkent genelinde selden etkilenen 19 binden fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini belirtti.
Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.
Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketi
Seller nedeniyle tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığı başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı pistinin de sular altında kalması nedeniyle uçuşlar iptal edildi.
Selin etkili olduğu başkent dahil diğer kentlerde yüzlerce ev ve araç sular altında kalırken şehirlerarası bazı yollar da seller nedeniyle trafiğe kapatıldı.?
Öte yandan başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, gelecek 3 gün de sürmesi beklenen aşırı yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.?
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Jakarta, Güncel

Kaynak: AA

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