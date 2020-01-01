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Endonezya'da sel: 9 ölü

Endonezya'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:24 Endonezya'da sel: 9 ölü
Endonezya'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın başkenti 'da şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Gece boyunca kentte etkili olan yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, binlerce kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Jakarta Valisi Anies Baswedan bugün düzenlediği basın toplantısında, "Sabahın ilk saatleriyle birlikte Jakarta genelinde 19 bin 79 kişi geçici sığınaklara yerleştirildi. Jakarta'daki yağış durdu, sel sularının çekilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB), Jakarta ve kasabalarında etkili olan sel sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer 8 kişinin hipotermi sonucu, bir kişinin ise elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sel nedeniyle yüzlerce araç suya gömülürken, Jakarta'nın birçok bölgesine elektrik verilemiyor. İç uçuşların gerçekleştirildiği Halim Havalimanı'nda da seferlerin durmasına neden olan sel felaketi nedeniyle halka evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Ülkede 2007 yılında yaşanan sel felaketinde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

Jakarta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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