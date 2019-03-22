Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaynak: Euronews.com

Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi ve toprak kaymasında en az 58 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin yaralandığı doğal afet sonucu en az 4 bin kişi de bölgeyi terk etti. Cumartesi gecesi sel basan Sentani şehrinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Endonezya Ordusu'ndan sözcü Muhammed Aidi, Papua'da askerin 5 aylık bir bebeği, yıkılan evinin en kazından kurtardığını açıkladı. Ulusal Afet Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise sel felaketinin vurduğu tüm bölgelere kurtarma ekiplerinin henüz ulaşamaması sebebiyle ölü sayısında artış olabileceğini kaydetti. Nugroh, bölgeyi çevreleyen dağlarda görülen orman tahribatları sebebiyle 2018 yılından beri yerel yöneticileri sel ve toprak kayması yaşanabileceği konusunda uyardıklarını belirtti.