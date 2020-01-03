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Endonezya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

03.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:22 Endonezya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi
Endonezya'nın başkenti 'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 31 'tan bu yana devam eden şiddetli yağış, ülkede sel ve toprak kaymalarını da beraberinde getirdi. Acil durum yetkilileri yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini ve on binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), ülkenin 1866'dan beri en fazla yağış alma rekorunu kırdığını ve yağışın sebebinin iklim değişikliği olduğunu vurguladı. Ayrıca yetkililer, yağışların Şubat ayının ortasına kadar devam edebileceğini ifade etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo geçtiğimiz günlerde felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtmiş, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulunmuştu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçlamıştı. - JAKARTA

Jakarta, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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