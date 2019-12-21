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Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişi hayatını kaybetti.

21.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:36 Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü
Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, 17 bölgede su baskını ve toprak kaymalarına neden oldu.
Sel ve heyelanlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, en az 70 bin kişinin de felaketlerden olumsuz etkilendiğini ifade etti.
Yetkililer ayrıca, Riau eyaletinde 31 Aralık'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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