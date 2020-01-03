Haberler » Dünya » Endonezya'da selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı - Haberler

Endonezya'da selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerini sayısı 43'e çıktı.

03.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:20 Endonezya'da selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerini sayısı 43'e çıktı.

Ülkenin başkenti Cakarta'da şiddetli yağışlar sele dönüştü ve toprak kaymaları meydana geldi. Şehirde hayat felç olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı. Can kayıplarına toprak kayması ve elektrik çarpmalarının neden olduğu belirtildi. Yerel medya yaklaşık 400 bin kişinin sığınaklarda kaldığını yazdı.

Daha önce de Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurmuştu.



Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:59   Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar - Haberler
16:57   Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları - Haberler
16:53   Büfeye kaçak alkol baskını - Haberler
16:52   Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı - Haberler
16:51   Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
16:32   Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu - Haberler
16:27   İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü - Haberler
16:23   Meltem Şarkışlalı: Duygusal açlığa karşı bedeninize format atarak 5 günde 4 kilo hafifleyebilirsiniz - Haberler
16:21   Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz - Haberler
15:55   Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğrettiği görüntüler büyük tepki çekti - Haberler
3.01.2020 17:10:38