Endonezya'da Tek Kullanımlık Plastiklerden Vazgeçilmesi Çağrısı

Endonezya Denizcilik
ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
Bakan Susi Pudjiastuti, yaptığı açıklamada, Endonezya'nın denizde en fazla plastik atık bulunan ülkeler sıralamasında ikinci olduğuna dikkati çekerek, "Tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmezsek 2030 yılında denizlerimizde balıktan daha fazla çöpe sahip olacağız." dedi.
Pudjiastuti, hükümetin 2025 yılı için deniz çöpünü yüzde 70 azaltmayı hedeflediğini, bu amaca ulaşmak için halkın tek kullanımlık plastik kullanımını bırakması gerektiğini ifade etti.
Bakan Pudjiastuti ayrıca plastik tüketiminin azaltılması amacıyla ülke genelinde yaptırım ve önlemler konusunda çalışma yürüttüklerini kaydetti.
Denizde en çok plastik atığı olan ülkeler sıralamasında Çin
'in ardından ikinci sırada yer alan 260 milyonluk nüfusa sahip Endonezya'da, yılda ortalama 10 milyar plastik poşet kullanıldığı ve büyük bölümünün nehirler aracılığıyla denizlere karıştığı belirtiliyor.
Denizcilik
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:04