18.06.2019 10:35
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Endonezya'da tekne battı: 17 ölü

Endonezya

Endonezya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin batısında bir yolcu teknesinin batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sumenep bölgesi açıklarında batan yolcu teknesinde bulunan 39'dan fazla kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Yolcu teknesinin yüksek dalgaların etkisiyle su alarak battığı açıklanırken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 17 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. - JAKARTA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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