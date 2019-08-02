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Endonezya'da tekne faciası: 4 ölü, 31 kayıp

Endonezya'nın Borneo adası açıklarında bir balıkçı teknesi battı.

02.08.2019 15:13 Endonezya'da tekne faciası: 4 ölü, 31 kayıp
Endonezya'nın Borneo adası açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Faciada 4 balıkçı hayatını kaybederken, 31 balıkçıya ise hala ulaşılamıyor.

Endonezya'da Borneo adası açıklarında bir teknenin batması üzerine 4 balıkçı hayatını kaybetti. Batan teknedeki balıkçılardan 2'si sağ olarak kurtarılırken diğer 31 balıkçının ise kayıp olduğu duyuruldu. Şiddetli rüzgar ve gelgitlere rağmen arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, kayıp 31 balıkçıya henüz ulaşmış değil.

Teknede toplam 37 kişinin olduğunu açıklayan kurtarma ajansı sözcüsü Iman Saputra, hayatını kaybeden 4 balıkçı dışında kazadan sağ olarak kurtulmayı başaran 2 balıkçıya da ulaşıldığını belirtti. Saputra "Kurtarma çalışmaları önümüzdeki 4 gün boyunca devam edecek. Yüksek gelgitler ve şiddetli rüzgarlar zorluk çıkarıyor" sözleriyle, tüm zorluklara rağmen arama kurtarma ekiplerinin kayıp balıkçılara ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Saputra, balıkçı teknesinin korkunç facia yaşanmadan 3 gün önce, Endonezya'nın Java Adası'ndaki Pekalongan şehrinden yola çıktığını ve kayıp balıkçıları bulmak için 35 kişinin seferber edildiğini açıkladı. - JAKARTA

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Kaynak: İHA

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