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Endonezya'da yağışların neden olduğu selde 6 öğrenci öldü, 5 öğrenci kayboldu

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde nehir kenarında bulunan öğrencilerden 6'sı öldü, 5'i kayboldu.

21.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:56Endonezya'da yağışların neden olduğu selde 6 öğrenci öldü, 5 öğrenci kayboldu
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde nehir kenarında bulunan öğrencilerden 6'sı öldü, 5'i kayboldu.
Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Yogyakarta kentinde Sleman bölgesindeki bir nehir kenarındaki etkinliğe katılan 250 ortaokul öğrencisi ani selden olumsuz etkilendi.
Yogyakarta Arama ve Kurtarma Başkanı Lalu Wahyu Efendy, sel sularına kapılan 6 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 5 öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Güncel

Kaynak: AA

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