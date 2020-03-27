Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Endonezya'da yanardağ patlaması: Merapi Volkanı 5 km yükseğe kül püskürttü

Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif olan yanardağı Merapi, Cuma günü patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü. Aynı yanardağ 2010 yılında 300 kişinin ölümüne neden olmuştu.

27.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:14
Endonezya'da yanardağ patlaması: Merapi Volkanı 5 km yükseğe kül püskürttü
Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı Merapi, cuma günü patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü.

Endonezya Ulusal Gözlemevi raporuna göre patlama yaklaşık 7 dakika sürdü. Karışık sıcak gazlarla birlikte lav çıkışı gözlemlendi ve havaya püsküren küller 20 km çapında bir alana düştü.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Endonezya'da yanardağ patlaması: Merapi Volkanı 5 km yükseğe kül püskürttü - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haberler
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi
Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Haberler
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı’nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı

Son Dakika Dünya Haberleri

22:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" - Haberler 22:49: Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler 22:49: Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı - Haberler 22:44: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli - Haberler 22:43: Kazaya neden olan sürücü kaçtı - Haberler 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler