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Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü

KUALA Endonezya'nın Java Adası'nın batısında yer alan Banten eyaletinde dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti.

03.08.2019 18:44 Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü
KUALA Endonezya'nın Java Adası'nın batısında yer alan Banten eyaletinde dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya Ulusal Afet Ajansından (BNPB) yapılan son açıklamada, depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 5 olarak güncellendi.
Hasar gören binalarda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, şimdiye kadar enkaz altında kalan birine rastlanmadığı ifade edildi.
Merkez üssü Banten'in 151 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşmişti.
Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı, dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı.

Java Adası, Güncel

Kaynak: AA

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