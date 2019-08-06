Endonezya'daki büyük çaplı elektrik kesintisi

KUALA Endonezya'nın başkenti Cakarta'da pazar gününden bu yana devam eden şehir genelindeki elektrik kesintisi giderildi.

Devlete ait elektrik şirketi Perusahaan Listrik Negara'dan (PLN) yapılan açıklamada, başta Cakarta olmak üzere elektrik kesintisinden etkilenen çevre illerde sistemdeki arızanın giderildiği ve elektrik akışının sorunsuz devam edeceği belirtildi.

PLN ayrıca kesintiden etkilenen evlerde bir sonraki elektrik faturalarında yüzde 35 indirim yapılacağını açıkladı.

Geçen pazar sabah saatlerinde Cakarta ve çevre illerde başlayan elektrik kesintisi, ikamet alanlarının yanı sıra küçük çaplı iş yeri binaları, trafik ışıkları ve banka ATM'lerini etkilemişti.

Cakarta'daki havalimanlarında elektrik akışı sürerken elektriğin kesildiği hastanelere jeneratör temini sağlanmıştı.

Başkentte yeni açılan metro hattı ve şehirlerarası tren seferleri de kesintiden etkilenmiş, çok sayıda turist yollarda mahsur kalmıştı.

Endonezya basınına göre büyük çaplı elektrik kesintisinden Cakarta ve çevre illerde toplam 30 milyon kişi etkilendi.

Kaynak: AA