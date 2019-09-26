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Endonezya'daki depremde 20 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Maluku Adaları'nda bulunan Ambon şehrinde 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

26.09.2019 16:05Endonezya'daki depremde 20 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Maluku Adaları'nda bulunan Ambon şehrinde 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Endonezya'nın doğusunda bulunan Maluku Adası'ndaki Ambon şehrinde sabah yerel saat ile 08.46'da meydana gelen depremde şu ana kadar 20 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bildirildi. 300 bin kişinin yaşadığı Ambon şehrinde tsunami tehlikesinin olmadığı belirtildi. Deprem sebebiyle 2 bin kişinin yerlerinden olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Halkın panik anı
İnsanların koşma görüntüleri
Deprem sonrası yarılan yollar
Depremde kırılan camların görüntüsü



Maluku, Güncel

Kaynak: DHA

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