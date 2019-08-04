Endonezya'daki depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi

KUALA Endonezya'nın Java Adası'nın batısında yer alan Banten eyaletinde cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, depremde ağır yaralanan 4 kişiden birinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Öte yandan depremin ardından evlerini terk eden eyalet genelindeki yaklaşık bin kişinin evlerine döndüğü, 19 kişinin ise güvenlik sebebiyle barınaklarda ve akrabalarının evinde kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Merkez üssü Banten'in 151 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşmişti.

Akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından gelen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırılmıştı.

Kaynak: AA