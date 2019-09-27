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Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 23'e çıktığı bildirildi.

27.09.2019 17:10Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor
Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 23'e çıktığı bildirildi.
Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) yetkilileri, Ambon'da dün meydana gelen depremde göçük altında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'den 23'e yükseldiğini açıkladı.
Bölgede deprem nedeniyle yaralanan 100'den fazla kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, evleri zarar gören yaklaşık 15 bin afetzedenin de geçici barınma alanlarına yerleştirildiği bilgisini paylaştı.
Depremde, ev, okul, cami ve kamu binaları üzere toplam 117 bin yapının hasar gördüğü aktarıldı.
Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Maluku, Güncel

Kaynak: AA

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