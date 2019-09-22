Endonezya'daki orman yangınları

Endonezya'da Sumatra ve Borneo Adası'nda temmuzdan bu yana devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için özel ekip kurulması istendi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo, yangınların kısa sürede söndürülmesi amacıyla Endonezya Orman Bakanlığına her eyalette özel ekip kurması çağrısında bulundu.

Oluşturulacak ekibin, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu ile koordineli çalışmasının önemine işaret eden Soesatyo, Bakanlığın, yangınların yoğun olduğu öncelikli alanları harita üzerinde belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmada ise yangınları başlattıkları suçlamasıyla gözaltı sayısı 250'ye ulaşırken yangınlardan sorumlu olduğu belirtilen 52 şirketin ise faaliyeti durduruldu.

Yoğun dumandan sağlık sorunları yaşanıyor

Sumatra ve Borneo Adası'ndaki 6 eyalette yangınların oluşturduğu yoğun duman nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler artarken hava kirliliğine karşı halka maske takılması ve uzun süreli açık hava aktivitelerinden kaçınılması uyarısı yapılıyor.

Yoğun dumanın etkili olduğu bölgelerde eğitime verilen ara uzatılırken uçak seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bu arada, Endonezya'daki orman yangınlarının meydana getirdiği yoğun duman, başta Malezya olmak üzere Singapur, Tayland ve Filipinler gibi komşu ülkeleri olumsuz etkiliyor.

Endonezya, yeterli personel ve ekipmana sahip oluğunu belirterek Malezya ve Singapur'dan gelen yardım tekliflerini kabul etmedi.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül aylarında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.

Kaynak: AA