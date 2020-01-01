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Endonezya'daki sel havadan görüntülendi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 2 kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:30
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 2 kişi hayatını kaybetti.
Kompas gazetesinin haberine göre, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu.
Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği başkentteki su baskınlarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.
Seller nedeniyle tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığı başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı pistinin de su altında kalması nedeniyle uçuşlar iptal edildi.
Selin etkili olduğu başkent dahil diğer kentlerde yüzlerce ev ve araç su altında kalırken şehirlerarası bazı yollar da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Öte yandan başkentte son 7 yılın en kötü selinin yaşandığını açıklayan yetkililer, gelecek 3 gün de sürmesi beklenen aşırı yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.
Endonezya'daki sel havadan görüntülendi

Jakarta, Güncel

Kaynak: AA


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