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Endonezya'daki selde can kaybı artıyor

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e çıktığı bildirildi.

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:49
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e çıktığı bildirildi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43'e yükseldiğini belirtti.
Meydana gelen afette 16 kişinin hayatını kaybettiği Bogor bölgesinin en fazla can kaybının yaşandığı yer olduğu bilgisini paylaşan Wibowo, ölen 43 kişiden 12'sinin de toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Şu ana kadar selden etkilenen yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.
Görevliler ayrıca, daha fazla can kaybının yaşanmaması için evleri halen su altında olanlara güvenli bir yere geçmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Öte yandan Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) de 10 Ocak'a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.
Endonezya'daki selde can kaybı artıyor

Jakarta, Güncel

Kaynak: AA


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