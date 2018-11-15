Endonezya'dan İsrail-Filistin Sorununda İki Devletli Çözüm Vurgusu

15 Kasım 2018 Perşembe 13:46



15 Kasım 2018 Perşembe 13:46

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün, çatışmayı azaltma ve barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu belirtti.Republika gazetesinin haberine göre, Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için ülkede bulunan Widodo, zirve toplantıları kapsamında katıldığı 6. ASEAN-ABD Toplantısı'nda İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Endonezya'nın, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüme dayanan barışı desteklediğini belirten Widodo, çatışmayı azaltma ve barışa ulaşmanın tek yolunun da iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.Widodo ayrıca, Filistin meselesinin Endonezya için uluslararası toplumda yürüttüğü barış diplomasisinde öneminin altını çizdi.Gazze'de gerginlikAbluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, bir İsrail askeri öldürülmüştü.Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.Bu olayın ardından İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti. İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.