Endonezya Dang Humması Salgını Başladı! İşte Detaylar

Tüm dünyanın Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, Dang humması salgını nedeniyle Endonezya'da yıl başından bugüne kadar 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Dang hummasına yakalanan toplam kişi sayısının ise 39 bin 876 olduğu belirtildi.Sivrisinekler yoluyla insanlara bulaşan Dang humması, kemiklerin kırılmasına ve insanların şiddetli şekilde acı çekmelerine neden olan bir hastalıktır. Halk arasında kırık kemik humması olarak da adlandırılan Dang humması ile ilgili açıklama yapan Endonezya Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yıl başından 4 Nisan tarihine kadar 254 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde 39 bin 876 vaka kaydettiklerini belirtti.Dang Humması 2016'da Binin Üzerinde Can AldıDang humması vakalarının en çok görüldüğü Batı Cava ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerinin kırmızı bölge olarak belirlendiği açıklandı. Şimdiye kadar hayatını kaybeden 254 kişinin 48 tanesinin Doğu Nusa Tenggara bölgesinden olduğu belirtilirken, bölgenin en çok ölü sayısına sahip eyalet olduğu ifade edildi. Endonezya'da sivrisinekler çoğunlukla ortaya çıktığı Ekim ve Nisan ayları arasında ağırlıklı olarak görülen Dang humması, 2016 yılında bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 2016 yılından sonra ölü sayısının her yıl giderek azaldığı Dang humması virüsünün, bu yıl daha fazla can kaybına neden olmaması umut ediliyor.

Kaynak: Tamindir