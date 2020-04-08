Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Endonezya Dang Humması Salgını Başladı! İşte Detaylar

Tüm dünyanın Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, Dang humması salgını nedeniyle Endonezya'da yıl başından bugüne kadar 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Endonezya Dang Humması Salgını Başladı! İşte Detaylar
Tüm dünyanın Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, Dang humması salgını nedeniyle Endonezya'da yıl başından bugüne kadar 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Dang hummasına yakalanan toplam kişi sayısının ise 39 bin 876 olduğu belirtildi.

Sivrisinekler yoluyla insanlara bulaşan Dang humması, kemiklerin kırılmasına ve insanların şiddetli şekilde acı çekmelerine neden olan bir hastalıktır. Halk arasında kırık kemik humması olarak da adlandırılan Dang humması ile ilgili açıklama yapan Endonezya Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yıl başından 4 Nisan tarihine kadar 254 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde 39 bin 876 vaka kaydettiklerini belirtti.

Dang Humması 2016'da Binin Üzerinde Can Aldı

Dang humması vakalarının en çok görüldüğü Batı Cava ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerinin kırmızı bölge olarak belirlendiği açıklandı. Şimdiye kadar hayatını kaybeden 254 kişinin 48 tanesinin Doğu Nusa Tenggara bölgesinden olduğu belirtilirken, bölgenin en çok ölü sayısına sahip eyalet olduğu ifade edildi. Endonezya'da sivrisinekler çoğunlukla ortaya çıktığı Ekim ve Nisan ayları arasında ağırlıklı olarak görülen Dang humması, 2016 yılında bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 2016 yılından sonra ölü sayısının her yıl giderek azaldığı Dang humması virüsünün, bu yıl daha fazla can kaybına neden olmaması umut ediliyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Endonezya Dang Humması Salgını Başladı! İşte Detaylar - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:24: Atatürk Üniversitesi uzman ekibiyle Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışmalarına başladı - Haberler 12:23: Burhaniye'de yol denetimleri arttırıldı - Haberler 12:22: ABD'den İngiltere'deki koronavirüs vakaları ile ilgili kritik uyarı - Haberler 12:21: Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yaşlılar için yaptığı fedakarlıklar gururlandırdı - Haberler 12:21: Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı - Haberler 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:43: Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı