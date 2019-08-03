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Endonezya depreminde 4 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Başkenti Jakarta'nın Java adasında meyana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 200 bina hasar gördü.

03.08.2019 16:18 Endonezya depreminde 4 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Başkenti Jakarta'nın Java adasında meyana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 200 bina hasar gördü.

ABD Jeoloji Araştırmaları, dün Japonya'nın Java adasının güney batı kısmının 151 metre açığında meydana gelen depremin 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Agus Wibowo, the National Disaster Afet Yardım Ajansı tarafından yapılan açıklamada Batı Java ve Banten'de 4 kişinin depremden paniğe kapılıp kaçarken hayatını kaybettiğini, diğer 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Deprem Jakarta'da da hissedildi. Binalar yaklaşık bir dakika sallandı. - JAKARTA

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Jakarta, Güncel

Kaynak: İHA

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