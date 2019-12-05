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Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:18Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'nın
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Amin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek kategorisindeki Hassan Jedi'nin "Büyük Yürüyüşü" gösterileri başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Seçtiği fotoğrafla ve Filistin halkı için barış dileğinde bulunan Amin, kendisine AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılma fırsatı verilmesinden dolayı teşekkür etti.
Amin, Anadolu Ajansının başkent Cakarta'da açtığı ofisle burada var olmasının önemine de değinerek, "AA, iki ülkedeki gelişmeleri doğrudan aktarıyor. AA'nın aktardığı bilgiler, Endonezya ve Türkiye halkının daha da yakınlaşmasına ve iş birliklerinin artmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Filistin, Dönüş, Güncel

Kaynak: AA

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