Endonezya eski DEAŞ'lı vatandaşlarını ülkeye almayacak

Endonezya hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a katılmış vatandaşlarını ülkeye geri almayacaklarını bildirdi.

Republika gazetesinin haberine göre, Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Muhammed Mahfud MD, Devlet Başkanı Joko Widodo ve birçok bakanın katıldığı toplantıda, Endonezyalı terörist savaşçıların gündeme alındığını belirtti.

Mahfud, hükümetin, başta Suriye olmak üzere yurt dışında bulunan eski DEAŞ üyesi vatandaşlarını ülkeye geri almama kararı aldığını ifade etti.

Teröristlere virüs benzetmesi

Hükümetin, söz konusu terörist vatandaşları ülke dışında tutarak 267 milyonluk Endonezya halkının güvenliğini sağlaması gerektiğini vurgulayan Mahfud, "Endonezyalı teröristler ülkeye geri dönerse bu durum, halkı güvensiz hissettiren yeni bir virüs haline gelebilir." ifadesini kullandı.

Mahfud, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) verilerine göre 689 Endonezyalı terörist savaşçı olduğunu, bu kişilere ilişkin daha fazla bilgi elde etmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşı olan DEAŞ'lıların 10 yaş altındaki çocuklarını geri alabileceklerini dile getiren Mahfud, bu durumu da detaylı şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA