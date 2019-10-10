Haberler » 3. Sayfa » Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto'nun Cava Adası'nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

10.10.2019 11:56Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto'nun Cava Adası'nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı 72 yaşındaki Wiranto, Cava Adası'na yaptığı ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Wiranto'nun Banten eyaletindeki Pandeglang bölgesinde aracından inerken saldırgan tarafından bıçaklandığı ve yere düştüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan bakanın yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Ulusal polis sözcüsü Dedi Prasetyo yaptığı açıklamada, olayı doğrularken, 2 kişinin gözaltına alındığını ve bir memurun yaralandığını söyledi.

Wiranto, 2016'dan bu yana Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor. - JAKARTA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:12 Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu
14:07 Akçakale'ye ikinci roket düştü.
14:09 Sınır hattında sıcak temas
14:00 ASA
13:59 Kendisini 'Evliya' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı
13:56 İzmir'de jandarmadan sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
13:54 Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park
10.10.2019 14:17:17