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- Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

- Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırıJAKARTA - Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto'nun Cava Adası'nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

10.10.2019 13:06
- Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
JAKARTA - Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto'nun Cava Adası'nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.
Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı 72 yaşındaki Wiranto, Cava Adası'na yaptığı ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Wiranto'nun Banten eyaletindeki Pandeglang bölgesinde aracından inerken saldırgan tarafından bıçaklandığı ve yere düştüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan bakanın yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.
Ulusal polis sözcüsü Dedi Prasetyo yaptığı açıklamada, olayı doğrularken, 2 kişinin gözaltına alındığını ve bir memurun yaralandığını söyledi.
Wiranto, 2016'dan bu yana Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.
- Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

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Kaynak: İHA

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