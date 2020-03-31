Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Endonezya, Kovid-19'la mücadele için 25 milyar dolar ayırdı

Endonezya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 25 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

31.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:44
Endonezya, Kovid-19'la mücadele için 25 milyar dolar ayırdı
Endonezya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 25 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı.
Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele ve virüsün ekonomiye yansımasını hafifletmek amacıyla 405,1 trilyon rupiah (yaklaşık 25 milyar dolar) ilave bütçe ayrıldığını bildirdi.
Tüm bölgelere mali destek sağlanacağını belirten Widodo, Kovid-19'un ülke ekonomisine ve finansal sisteme etkisini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.
Salgının giderek artması üzerine ülke genelinde "kamu sağlığı acil durum" ilan ettiklerini de aktaran Widodo, mevcut durum nedeniyle bölgesel idarelere "merkez hükümetin uygulamalarını takip etme" çağrısı yaptı.
30 bin mahkum serbest bırakılacak
Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Sözcüsü Bambang Wiyono, çocuk mahkumlar dahil gerekli koşulları sağlayan yaklaşık 30 bin hükümlünün şartlı serbest bırakılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, tüm yabancıların ülkeye giriş ve transit geçişlerinin geçici süreyle yasaklanması kararı aldıklarını duyurdu.
Marsudi, diplomatik pasaport sahibi, oturum ve çalışma izni bulunan yabancıların ise bu yasaktan muaf olduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanlığı, 34 eyaletten 31'inde virüsün görüldüğü Endonezya'da vaka sayısının 1528'e, can kaybı sayısının 136'ya yükseldiğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Joko Widodo, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Endonezya, Kovid-19'la mücadele için 25 milyar dolar ayırdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:06: flaş - Haber 16:06: İskenderun'da koronavirüs tedbiri - Haber 16:06: Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor-2 - Haber 16:06: Menteşe girişinde güvenlik iki katına çıkartıldı - Haber 16:06: Husiler ve Suudi Arabistan, tansiyonu düşürmek için görüşmeler yapıyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:38: Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı - Magazin