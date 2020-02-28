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Endonezya, Kovid-19 nedeniyle Güney Kore'deki elçiliğini kapattı

Endonezya, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki büyükelçiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

28.02.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 06:42Endonezya, Kovid-19 nedeniyle Güney Kore'deki elçiliğini kapattı
Endonezya, Güney Kore'nin başkenti 'deki büyükelçiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Seul Büyükelçisi Umar Hadi, başkentin Yeouido bölgesinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine elçilik ve Endonezya Yatırım Geliştirme Merkezi'nin bugünden itibaren geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Hadi, ileri bir tarihte alınacak karara kadar elçiliğin kapalı olacağını belirterek, vatandaşları için elçiliğin acil telefon numarası bilgilerini paylaştı.
Güney Kore'de Kovid-19 vakaları artıyor
Bu arada, Güney Kore'deki sağlık yetkilileri, 256 yeni vaka ile ülkede görülen Kovid-19 sayısının 2 bin 22'ye yükseldiğini açıkladı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü, vatandaşlarına, Güney Kore'de Kovid-19 vakasının arttığı özellikle Daegu ve Gyeongsang Bukdo bölgelerine seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore, Seul, Güncel

Kaynak: AA

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