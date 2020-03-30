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Endonezya'nın Açe eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Endonezya'nın özerk bölgesi Açe eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ay süreli kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

30.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:00
Endonezya'nın Açe eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Endonezya'nın özerk bölgesi Açe eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ay süreli kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.
Kompas gazetesinin haberine göre, Açe eyaleti, 29 Mayıs'a kadar 20.30-05.30 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin devriyede olacağını belirterek salgını önlemek amacıyla belirlenen saat aralığında halka dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısının 1414'e, can kaybı sayısının 122'ye yükseldiğini duyurdu.
Japon uzmanlar sokağa çıkma yasağı istedi
Japonya'da hükümet tarafından görevlendirilen uzman kurulu üyelerinden Kamayachi Satoshi, kurulun birçok üyesinin, Başbakan Abe Şinzo'ya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi gerektiği önerisinde bulunduğunu söyledi.
Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Japonya Tabipler Birliğinde düzenlenen basın toplantısında, aynı zamanda Birliğin yönetim kurulu üyelerinden olan Kamayachi, uzman kurulunun çoğu üyesinin, zamanın geldiğine ve ülkede vaka sayısında patlama yaşandığında olağanüstü hal ilan etmek için çok geç olacağına inandığını aktardı.
Üyelerin, olağanüstü hal ilanının sadece başkent Tokyo'yu değil aynı zamanda, kritik bir duruma girmenin eşiğinde olan komşu bölgeleri de kapsaması gerektiğine dikkati çektiğini belirten Kamayachi, hükümetin söz konusu ilanın toplum üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak kapsamlı bir karar alacağına inandığını söyledi.
Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, 26 Mart'ta, Başbakan Abe Şinzo ve Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abe'ye Kovid-19'un geniş çapta yayılma riskinin çok yüksek olduğuna dair bilgi verdiğini söylemişti.
Ekonomi Bakanı Nişimura da Abe'nin, Kato'nun raporu doğrultusunda, hükümetin Kovid-19 ile mücadele için bir görev gücü oluşturulması sürecinin hızlandırılmasını talep ettiğini ancak Japon hükümetinin şu aşamada OHAL ilan etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.
Japonya'da Diamond Princess yolcu gemisindekiler dahil 2 bin 578 Kovid-19 vakası bulunurken, 64 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Açe, Güncel
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