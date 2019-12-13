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Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi

Endonezya'nın geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

13.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:22Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi
Endonezya'nın geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.
'nın başkenti Bogota'da UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda alınan kararla, geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tanındı.
Çok eski dönemlerde bölge insanının, vahşi hayvanlar ve diğer çevresel tehlikelerden kendilerini koruma çabasıyla hayvan hareketleri ve doğayı gözlemleme yoluyla Pencak Silat'ı geliştirdiğine inanılıyor.
Yazılı kaynakların olmaması nedeniyle bu dövüş sanatının doğuş tarihi tam olarak bilinmese de bazı kaynaklarda, 7. ve 13. yüzyılda Cava Adası'ndaki krallıklar döneminde asker ve savaşçıların Pencak Silat ile eğitildiği belirtiliyor.
Uluslararası şampiyonaları düzenlenen ve resmi olarak 1987'de Asya Oyunları gibi büyük bir organizasyonda yer almasıyla bilinirliği artan Pencak Silat dövüş sporu, bugün onlarca ülkede milli spor olarak kabul ediliyor.

Kolombiya, Spor

Kaynak: AA

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