Endonezya'nın Papua eyaletinde ırkçılık karşıtı protestolar

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Papua eyaletinde bir lise öğretmeninin Papua yerlisi öğrencilere ırkçı hakarette bulunduğu söylentisi üzerine ırkçılık karşıtı şiddetli protestolar yaşandığı bildirildi.

Papua Emniyet Müdürü Rudolf Alberth Rodja, yaptığı açıklamada, protestocuların bazı hükümet binalarını, konutları, dükkanları ve araçları ateşe verdiğini belirtti.

Protestoların bir lise öğretmeninin derste Papua yerli halkına mensup Malenezyan öğrencilere "maymun" diyerek ırkçı hakarette bulunduğu iddiası üzerine başladığını aktaran Rodja, yapılan soruşturmada böyle bir olayın yaşandığına dair bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Ülkede, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin ise gözaltına alınması Batı Papua ve Papua eyaletinde tepkiyle karşılanmıştı.?

Bunun üzerine ay başında kitlesel protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çıkan çatışmada bir asker ve iki sivil yaşamını yitirmişti.

Papua ve Batı Papua bölgeleri 1898 yılında Endonezya ile Hollanda sömürge yönetimine katılmıştı. Endonezya 1949 yılında bağımsızlığını kazandığında Papua birlik topraklarına katılmamıştı. Sonraki 10 yılda Hollanda yönetiminde yaşayan bölge 1962'de Birleşmiş Milletler yönetimine geçmiş, 1963'te ise bağımsızlık için referandum düzenlenmesi şartıyla Endonezya'ya verilmişti. 1969'da düzenlenen tartışmalı referandumda bağımsızlık sonucu çıkmaması üzerine Endonezya bölgeyi kendi eyaleti ilan etmişti.

Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Kaynak: AA