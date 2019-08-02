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Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Endonezya'nın Sumatra adası 7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

02.08.2019 15:31
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'nın Sumatra arasında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

"ACİLEN YÜKSEK NOKTALARA ÇIKIN"

Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı, Java adasındaki Banton kıyılarında bulunanların acilen yüksek noktalara çıkması için çağrı yaptı.

Depremin Sumatra adasındaki Beluk Betung kentine 227 kilometre uzaklıkta ve yerin 59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.


3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (2)
VAN: Rabim yardımcıları olsun
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10.5 LU: Allah yardımcıları olsuun
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