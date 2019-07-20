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"Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke"

KUALA Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, ülkesinin Çin'den sonra okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke olduğunu belirterek, buna karşı tedbir alınmazsa, 2030 itibarıyla denizlerdeki plastik sayısının, balık ve deniz canlıları sayısını geçebileceğini söyledi.

20.07.2019 13:42 "Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke"
KUALA Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, ülkesinin Çin'den sonra okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke olduğunu belirterek, buna karşı tedbir alınmazsa, 2030 itibarıyla denizlerdeki plastik sayısının, balık ve deniz canlıları sayısını geçebileceğini söyledi.
Riau Adaları'na bağlı Anambas kentinde incelemelerde bulunan Pudjiastuti, Endonezya'daki deniz atıkları sorununa ilişkin devlet haber ajansı Antara'ya değerlendirmelerde bulundu.
Pudjiastuti, Endonezya'nın Çin'den sonra okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek, "Buna karşı gerekli tedbir alınmazsa 2030 itibarıyla denizlerdeki plastik sayısı, balık ve deniz canlıları sayısını geçecek." dedi.
Doğal güzelliklerin Allah'ın ülkeye armağanı olduğunun altını çizen Pudjiastuti, Endonezyalıların ülkelerindeki güzelliğin kıymetini bilmeleri gerektiğini belirtti.
Pudjiastuti, denizlerin plastik atıklardan korunması konusunda yerel yönetimlere de büyük görev düştüğünü hatırlatarak, "Lütfen, bugünden itibaren plastik atık üreten bir millet olmama kararı alalım." çağrısında bulundu.
Tek kullanımlık plastik atık kirliliğinin yoğun olarak görüldüğü Endonezya, plastik kullanımını azaltmanın yollarını arıyor.
Bu kapsamda ülkenin turistik merkezlerinden Bali eyaletinin yönetimi, Aralık 2018'de tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketimini sınırlama kararı almıştı.
Söz konusu sınırlandırma kapsamında eyalet genelinde tek kullanımlık plastik tüketiminin yüzde 70 azalması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Güncel

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