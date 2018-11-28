Endonezya ve Hindistan'daki Çalışanlar Kariyerlerinden Umutlu

Endonezya ve Hindistan
'daki insanlar kariyer olasılıkları konusunda Asya
Pasifik'teki diğer büyük ekonomilerdeki çalışanlardan daha emin.
Linkedln araştırmasına göre; Avustralya
, Çin
ve Singapur
algılanan istihdam fırsatları açısından ön sıralarda yer alıyor.
Bölgenin dokuz önde gelen ülkesinde 11 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, LinkedIn Fırsatları Endeksi Endonezya'daki insanların kariyerlerini ilerletme, yeni beceriler geliştirme ve mali yapılarını oluşturma konusundaki en iyimser ülke oldu.
Güneydoğu Asya adası ülkesinde yaygın olan iyimserlik anlayışını, Hindistan'dan sonra Çin, Filipinler
ve Malezya
takip etti. - İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti,Asya,Hindistan
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:35