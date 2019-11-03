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Endonezya ve Hindistan terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek

Endonezya ve Hindistan, terör ve aşırıcılığa karşı mücadelede iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

03.11.2019 16:36Endonezya ve Hindistan terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek
Endonezya ve Hindistan, terör ve aşırıcılığa karşı mücadelede iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir araya geldi.
Görüşmede Widodo ve Modi, aşırıcılık ve terör tehdidi ile mücadelede karşılıklı ve küresel olarak yakın iş birliği konusunda fikir birliğine vardı.
Modi, güvenlik, savunma, ticaret, insan kaynakları ve yatırım gibi çeşitli alanlarda da Endonezya ile iş birliklerinin artırılmasında kararlı olduklarını belirterek, Endonezyalı şirketlerin Hindistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmesini istedi.
Hindistan-Endonezya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70. yıl dönümü dolayısıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Modi, Widodo'yu gelecek yıl Hindistan'a davet etti.
İki lider görüşmede ayrıca Hint-Pasifik bölgesinde denizcilik iş birliği hedeflerine ulaşmak için barış, refah ve güvenlik konusunda birlikte çalışma taahhüdünü yineledi.
35. ASEAN Zirvesi yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

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