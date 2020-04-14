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Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Endonezya ve Malezya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bine yaklaştı.

14.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:34
Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Endonezya ve Malezya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bine yaklaştı.
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısının 282 artarak 4 bin 839'a yükseldiğini açıkladı.
Ahmed Yurianto, can kaybının 60 artışla 459'a çıktığını ve 426 kişinin iyileştiğini duyurdu.
Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, telekonferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla virüs taşıyıcılarının izinin sürülmesinin yanı sıra test sayılarının artırılması talimatı verdi.
Devlet Başkanı Joko Widodo ayrıca, bakanlara ve bölgesel idarecilere salgından dolayı olası küresel ekonomik durgunluğa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.
Malezya'da can kaybı 82 oldu
Malezya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 170 kişiye daha teşhis konması üzerine 4 bin 987'ye yükselirken toplam vefat sayısı, bugün 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle 82 oldu.
Hükümet, 28 Nisan'a kadar sürecek olan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların, yarından itibaren doğrudan mahkemede yargılanacağını açıkladı.
Şimdiye kadar yasağa uymayan 1374 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 427'sinin mahkemede suçlandığı bildirildi.
Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında başkent Kuala Lumpur'da Hint camisi Masjid India'nın bulunduğu mahallede salgın tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı.
Japonya'da vaka sayısı 8 bin 850'ye yükseldi
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısının 8 bin 850'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 169'a ulaştığı açıklandı.
Son 24 saatte 161 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 2 bin 319'a çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Joko Widodo, Malezya, Güncel
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