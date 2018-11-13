Endonezya'ya Yardım Eli Türkiye'den Uzandı

İlk günden bu yana gelişmeleri yakından takip eden Beşir Derneği de afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Yaşanan şiddetli deprem ve tsunami nedeniyle derinden sarsılan, yüzlerce kişinin can verdiği, binlercesinin yaralandığı ve evsiz kaldığı Endonezya için acil yardım kampanyası başlatan Beşir Derneği, toplanan bağışlarla yardım yapmak üzere bölgeye gitti. Yardımlara başlamadan evvel Cakarta'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret eden dernek yetkilileri, afet bölgesindeki son durum ve afetzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu acil temel ihtiyaçlar konusunda kapsamlı bilgi aldı ve istişarelerde bulundu. Büyükelçilik Maslahatgüzarı Burak Karacan ile bir araya gelen Beşir Derneği, insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öncelikli bölgelerde yardım faaliyetlerine başladı.

Afet sonrası bölgeye ilk insani yardım kampanyasını başlatan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Beşir Derneği, Kızılay ve AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşayan Endonezyalılar'a ve depremden en fazla etkilenen köylerden biri olan Palu'da yaşayan afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ulaştırdı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2 binlere yükseldiği bildiriliyor. Bununla birlikte, bölgeden paylaşılan son rakamlara göre yaşanan felakette 2 binden fazla kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin ise kayıp olduğu söyleniyor. Deprem ve tsunami sonrası 61 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği, 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıfların kurulduğu afet bölgesinde hayatı normale döndürmek için çalışmalar ve yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.