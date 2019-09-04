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Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü

Endonezya'da, eşinin boynundan ısırdığı kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04.09.2019 08:28

Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Kompas TV kanalının haberine göre, ailenin yakınları ise saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Endonezyalı adam eşini

Sulavesi Adası, 3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR (8)
ADA: tıp ne kadar ilerlemiş endonezyada hastaneleri son teknoloji bu şartlarda insanların yaşaması mucize zaten
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1 0
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ENDOCU: Bİr insan böylesi bir ısırık atabilmesi için çıldırtılmış olması lazım gözü nasıl döndüyse dalmış direk kadın susmamıştır büyük ihtimal. aralıksız 3 gün boyunca dırdır eden sürekli şikayetçi olan bir eşe sahip olduğum için adamı anladım.
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3 18
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HİCRAN: ZİHNİYETİNİ TÜKÜREYİM BEN SENİN. BU DÜŞÜNCEYLE SENDE KATİL OLURSUN YAKINDA. VASIFSIZ PİSLİK SENİ
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3 0
ZİYA: AYRIL ABİ NEDEN BİRLİKTE DEVAM EDİYORSUN SONRASI DAHA FENA OLMUYORMU AYRILIN HERKES KENDİ HAYATINI YAŞASIN
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3 0
CAN: ENDOCU. adam haklı yani öylemi yazıklar olsun sana ve senin gibi düşünenlere!!!!!!!!!
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2 0
EDWARD CULLEN: Alacakaranlık Efsanesi
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2 4
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BATIDAN GELEN SÜVARİ: ÖZELLİKLE SULAWESİ ADASINDA KÖPEK VE YARASA ETİ YİYORLAR ISIRMA ŞEKLİNE BAKARSANIZ ŞEKİL A DA OLDUĞU GİBİ YANİ
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