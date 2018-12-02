Endonezyalı Diplomat Esenboğa'da Yaşamını Yitirdi

Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara
Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, İstanbul
'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlandı.
Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı.
Ankara
02 Aralık 2018 Pazar 22:57