Endonezyalı Hava Yolu Şirketinden "Boeing 737 Max 8" Kararı

Endonezya'da faaliyet gösteren Lion Hava Yolları, Etiyopya
Hava Yollarına ait uçağın pazar günü düşmesinin akabinde filosuna katmayı planladığı Boeing 737
Max 8 tipi uçak alımını erteleme kararı aldı. Jakarta
Post gazetesinin haberine göre, ülkedeki düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Lion Hava Yolları Grubu Genel Müdürü Daniel Putut, Amerikan uçak üreticisi Boeing firmasına siparişini verdikleri ve mayıs ayında teslimatını bekledikleri 4 adet B737 Max 8 tipi uçağın alımını ertelediklerini açıkladı.
Etiyopya'daki son B737 Max 8 kazasının ardından konuşan Putut, başında bulunduğu firmaya ait bu modeldeki uçağın geçen yıl 29 Ekim
'de düşmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını beklemelerinden ötürü böyle bir karar aldıklarını belirtti.
Boeing firmasına 2035 yılına kadar teslim edilmesi yönünde, B737 Max serisinde Max 8, Max 9 ve Max 10 modellerinde yaklaşık 272 uçak siparişi veren Lion Hava Yolları, şu ana kadar 11 adet 737 Max 8 ve 2 adet 737 Max 9'u filosuna katmıştı.
Öte yandan, Endonezya Ulaştırma Bakanlığı
dün B737 Max 8 tipi uçakların seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.
Etiyopya'da pazar günü B737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından güvenlik endişesiyle gündeme gelen B737 Max 8 uçuşlarının operasyonları Çin
, Arjantin
, Etiyopya, Cayman Adaları
ve Singapur
gibi ülkeler tarafından durdurulmuştu.?
Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın, geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta
'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize düşmesi sonucu sekizi mürettebattan 189 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiyopya, Boeing 737, Boeing, Güncel
Kaynak: AA