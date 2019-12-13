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Endonezyalı milletvekilleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Endonezyalı milletvekilleri, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:18Endonezyalı milletvekilleri AA'nın
Endonezyalı milletvekilleri, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Endonezya Hizmet Partisi milletvekili Tubagus Ace Hasan Syadzily ve Birleşik Kalkınma Partisi milletvekili Illiza Sa'aduddin Djamal'ın yanı sıra Halkın Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Arsul Sani, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Syadzily, "Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocukla", "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü 'de gülüyor", "Spor" kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Syadzily, "Resmi ajansı AA ile Türkiye, dünyada yaşananları objektif bir şekilde aktaran başlıca ülkelerden biri. AA, bize sadece haberleri duyurmakla kalmıyor, en iyi kareleri de ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.
"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına dolayısıyla İsrail'in Filistin zulmüne karşı oy verdiğini söyleyen Djamal da Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlara ithafen "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını seçtiğini belirtti.
Djamal, teröre karşı insanlığın tek vücut olabileceğini göstermesi nedeniyle de "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın çektiği "Hello Brother" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandığını kaydetti.
Sani de "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği "Hello Brother" başlıklı karelere oy verdi.
AA fotoğraflarının ilgi çekici olduğunun altını çizen Sani, "Bu yarışma, AA foto muhabirlerinin çok profesyonel olduğunu gösteriyor. Özellikle Orta Doğu ve Türkiye haberleri olmak üzere Anadolu Ajansı haberlerini takip ediyorum." şeklinde konuştu.

Muhammed Said, Milletvekili, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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